Stand: 13.10.2021 13:30 Uhr Lang ersehnt: Helene Fischers neue CD "Rausch" erscheint

Am Freitag sind wir alle im Rausch. Dann erscheint das neue Album von Helene Fischer und es heißt "Rausch". Zwei Titel kennen Sie vielleicht schon: "Vamos a Marte" zusammen mit Luis Fonsi oder "Volle Kraft voraus" - er wird in der Top 15 Hörerhitparade auf NDR Plus neu vorgestellt. Am Freitag spielen wir natürlich ganz viel Musik aus der neuen CD und abends von 19 bis 20 Uhr eine ganze Stunde Helene Fischer nonstop.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 15.10.2021 | 19:00 Uhr