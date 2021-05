Stand: 12.05.2021 12:00 Uhr Ihre Lieblingsschlager und Grüße beim Wünsch-Dir-was-Tag

An Christi Himmelfahrt machen Sie die Musik: die Hörerinnen und Hörer von NDR Plus. Sie haben uns in den letzten Wochen viele Titel genannt, die Sie gerne im Radio hören möchten. Von Roy Black bis Kerstin Ott, von Vico Torriani bis Andrea Berg, von Capri Fischer bis Atemlos durch die Nacht. Viele von Ihnen haben uns auch geschrieben, welche Erinnerungen Sie mit ihrem Wunschtitel verbinden. Und natürlich schicken wir beim NDR Plus Wünsch-Dir-was-Tag auch die Grüße an Ihre Lieben über den Sender.

Ihre Musikwünsche und Grüße senden wir morgen von 8 bis 18 Uhr auf NDR Plus - Ihrer Schlagerwelle vom NDR. Am Mikrofon erwarten Sie von 8 bis 13 Uhr Martina Gilica und Carsten Thiele, im Anschluss freuen sich von 13 bis 18 Uhr Silke Liniewski und Michael Thürnau auf Ihre Schlagerwünsche, Ihre Grußbotschaften - und auf Sie.

Mitmachen noch per Telefon möglich

Rufen Sie unter 08000 / 40 40 50 kostenfrei an - die Nummer ist rund um die Uhr geschaltet, auch noch am Sendungstag.

Tolle Preise

Sie können auch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn DAB+ Radios.

