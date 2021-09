Stand: 01.09.2021 15:00 Uhr Ihre Lieblingsschlager und Grüße am Wünsch-Dir-was-Tag

Am Sonntag, dem 03. Oktober, machen Sie einen ganzen Tag lang die Musik bei NDR Plus. Wünschen Sie sich die Titel, die Sie gerne im Radio hören möchten! Von Andrea Berg bis Giovanni Zarrella, von Andy Borg bis Lena Valaitis, von Santa Maria bis zum Anton aus Tirol. Schreiben Sie uns auch gerne, welche Erinnerungen Sie mit dem Titel verbinden. Und natürlich schicken wir auch bei diesem NDR Plus Wünsch-Dir-was-Tag Grüße an Ihre Lieben über den Sender. Bitte nutzen Sie gern das Formular auf dieser Seite. Einsendeschluss ist Freitag, der 1. Oktober, um 12 Uhr mittags.



Ihre Musikwünsche und Grüße senden wir von 8 bis 18 Uhr auf NDR Plus - Ihrer Schlagerwelle vom NDR. Am Mikrofon erwarten Sie von 8 bis 13 Uhr Kaya Laß und Michael Thürnau, im Anschluss freuen sich von 13 bis 18 Uhr Martina Gilica und Carsten Thiele auf Ihre Schlagerwünsche, Ihre Grußbotschaften - und auf Sie.

Mitmachen auch per Telefon

Rufen Sie unter 08000 / 40 40 30 (kostenfrei) an - die Nummer ist rund um die Uhr geschaltet.

Tolle Preise

Sie können auch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn DAB+ Radios.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 03.10.2021 | 08:00 Uhr