Podcasts: NDR Plus Sendungen im Abo

Haben Sie das "Das Schlager ABC" oder "Ausflugstipps - Entdecke den Norden" verpasst?

Kein Problem - die beliebten NDR Plus Sendungen kommen als kostenlose "Podcasts" direkt auf Ihren PC. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein sogenannter Podcatcher. Mit Hilfe dieser Software lässt sich Ihre Lieblingssendung kinderleicht abonnieren: Geben Sie einfach den Podcast-Link in das Programm ein - bei jedem Besuch im Internet erhalten Sie dann automatisch die aktuellsten Folgen. Anhören können Sie die Audio-Dateien auf Ihrem PC oder einem mobilen MP3-Player - wann und wo immer Sie möchten.