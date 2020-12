Stand: 18.12.2020 15:37 Uhr Zwei Stunden "Wiehnachten op Platt"

Sich mal so richtig viel Zeit für plattdeutsche Weihnachtslieder nehmen - das hatte sich Platt-Expertin Ilka Brüggemann schon immer gewünscht. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht dieser Wunsch in Erfüllung. Zwei Stunden lang - von 18.05 bis 20.00 Uhr - präsentiert die NDR Moderatorin ‚Wiehnachtsmusik op Platt‘ von bekannten Interpret*innen und Bands wie Godewind, Laway und Speelwark. Auch die Finkwarder Speeldeel ist dabei - und alte Bekannte wie die Liekedeler. Dazu gibt es reichlich Gedichte und Geschichten rund um das Weihnachtsfest. "Plattdeutsche Wiehnacht" - am 25. Dezember ab 18.05 Uhr mit Ilka Brüggemann hier bei NDR Plus.

