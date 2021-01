Sendedatum: 19.01.2021 11:00 Uhr Sänger Vincent Gross live zu Gast

Vincent Gross steht zum Schlager, das hat er bereits im ersten Interview bei NDR Plus deutlich gemacht: "Ich liebe es, in meiner Sprache zu singen - also so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und beim Schlager ist einfach die beste Stimmung." Am Dienstag (19. Januar, von 11 bis 13 Uhr) ist der 24-jähriger Schweizer live zu Gast bei Moderatorin Martina Gilica und stellt sein brandneues Album "Hautnah“ vor, das am 29. Januar erscheint. Drei Songs daraus kennen wir bereits. "Ich schenk dir mein Herz", "Über uns die Sonne" und "Chill out time" wurden zu Hits. Alle drei belegten auch Spitzenplätze in der Schlagerparade von NDR plus. Obwohl Vincent Gross aus Basel kommt, kennt er sich in Norddeutschland bestens aus. Seine Großeltern wohnen an der Nordseeküste. "Und meine Familie hat dort ein Ferienhaus, in dem ich in meiner Kindheit jeden Sommer verbracht habe“, erinnert sich Vincent. Als Jugendlicher sang er gern bekannte Pop-Songs und stellte die Videos auf Youtube. Schnell hatte er eine Fangemeinde. Dann wurde er zu einen Talent-Wettbewerb im Schweizer Fernsehen eingeladen. Von da an ging es steil bergauf. Er unterschrieb einen Plattenvertrag, sein erstes Album "Rückenwind" erschien und er bekam seine eigene Tour. Alle Experten sind sich einig: Vincent Gross hat das Zeug zum Topstar.

