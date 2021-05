Stand: 27.05.2021 12:00 Uhr Sommerhit-Königin Pauline zu Gast im "Klönschnack"

In ihrer Stimme schwingt Unbekümmertheit - vielleicht auch ein bisschen Anspannung. Dann sagt Pauline in französischem Akzent: "Ich bin schüchtern und ruhig, wenn ich in der Öffentlichkeit bin." Als Hörerin und Hörer nimmt man ihr das sofort ab. Auch kein Wunder, denn Pauline ist gerade einmal 20 Jahr jung und sitzt beim Klönschnack-Interview einem erfahrenen Moderator wie Andreas Kallwitz gegenüber. Interessierte werden sich jetzt erst einmal fragen: Wer ist diese Pauline, die da plötzlich so gefeiert wird? Pauline Schenkel ist eine vielversprechende Nachwuchskünstlerin aus dem nördlichen Elsass, die es im letzten Jahr mit ihrer Single "Sommer in Marseille" in der ARD TV-Show "Immer wieder sonntags" zur Sommerhit-Königin gebracht hat. Was für ein Start in die Karriere - Chapeau!

Magischer Moment

Mit 15 Jahren stand Pauline zum ersten Mal singend auf einer Bühne, ein für sie damals magischer Moment: "Danach wusste ich, das möchte ich immer machen.“ Deshalb kümmerte sie sich gleich nach ihrem Schulabschluss 2018 um eine Karriere als Sängerin. Bereits zwei Jahre später brachte sie mit Unterstützung des Musikproduzenten Enrico Falcone ihr erstes Album "Von Paris nach Berlin" heraus.

Die Liebe zur deutschen Musik hat Pauline von ihren Großeltern. "Die haben immer Schlager und Volksmusik gehört, mich oft mit auf Konzerte genommen. Und ich finde, der deutsche Schlager vermittelt einem ein so schönes, positives Gefühl, das man bei Konzerten mit französischer Musik nicht wiederfindet." Im Gespräch bei NDR Plus zeigt sich Pauline von ihren ersten Erfolgen immer noch überrascht, vor allem auch von der Einladung zur großen deutschen TV-Show: "Ich habe die Sendung schon immer zu Hause mit meinen Großeltern geschaut. Deshalb war es ein unglaubliches Gefühl für mich auf dieser Bühne stehen zu dürfen und vor anderen Künstlern zu singen." Das komplette Interview und die Musik von Pauline gibt es auf NDR Plus zu hören, in der Sendung "Klönschnack" am Montag (31. Mai, 19 Uhr) und in der Wiederholung am Sonntag (6. Juni, 12 Uhr).

