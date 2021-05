Stand: 27.04.2021 13:03 Uhr Tanja Lasch: Mit "100% Liebe" live zu Gast bei NDR Plus

"Was ist denn mit dir los, Marie? So traurig sah ich dich noch nie. Du musst mal wieder lachen, verrückte Dinge machen." So singt Tanja Lasch in ihrem aktuellen Song "Marie", einer Hymne auf die Freundschaft. Nach der Single folgt nun das komplette Album: Am 7. Mai erscheint ihre CD "100 % Liebe". Nur fünf Tage später - am Mittwoch, 12. Mai - kommt die Künstlerin nach Hannover und präsentiert ihr aktuelles Werk live bei NDR Plus. Tanja Lasch schrieb erstmals alle Texte selbst, für Musik und Produktion sorgte Andre Stade.

Talent vom Vater

Geboren wurde Tanja Lasch in Weimar, studierte Gesang in Dresden und lebt heute in Berlin. Das musikalische Talent hat sie wohl von ihrem Vater Burkhard Lasch mitbekommen, einem bekannten Komponisten und Textdichter, aus dessen Feder so bekannte Mega-Hits wie "Jugendliebe" von Ute Freudenberg und "Alt wie ein Baum" von den Puhdys stammen. Töchterchen Tanja trat zunächst gemeinsam mit ihrer Schwester Diana auf. 2005 erschien Tanjas erste Solo-Single. Einige Jahre später coverte sie den Superhit "Die immer lacht" von Kerstin Ott. Ein Videoclip eines Bühnenauftritts wurde auf YouTube über 16 Millionen Mal geklickt. Mehr über Tanja Lasch und Geschichten aus ihrem Leben erfahren Sie am 12. Mai, ab 12 Uhr, auf NDR Plus.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 12.05.2021 | 12:00 Uhr