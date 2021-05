Stand: 25.05.2021 14:59 Uhr Laura Wilde am Montag live zu Gast bei NDR Plus

Ihren offiziellen TV-Start feierte Laura Wilde im Jahr 2010 - bei der Carmen Nebel-Show. Doch eigentlich nahm die Künstler-Karriere der gebürtigen Heppenheimerin bereits etwas früher Fahrt auf - im Jahr 2008, da konnte sie mit Uwe Busse einen anerkannten Produzenten gewinnen und bekam kurz darauf ihren ersten Musikvertrag. "Das war echt aufregend", erinnerte sich Laura in einem Interview bei NDR Plus: "Als ich das erste Mal ins Studio kam, da hingen überall die goldenen Schallplatten von Frans Bauer und den Flippers. Es ist aber auch schön, wenn man jetzt sein eigenes Plakat daneben hängen sieht." Inzwischen gehört die Sängerin zu den etablierten Schlagerstars in Deutschland und wird am 4. Juni bereits ihr siebtes Album "Unbeschreiblich" veröffentlichen. Doch vorher schaut sie noch bei NDR Plus in Hannover vorbei - am 31. Mai, von 11 bis 12 Uhr, ist Laura Wilde live zu Gast bei Moderatorin Silke Liniewski.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 31.05.2021 | 11:00 Uhr