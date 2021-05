Stand: 27.05.2021 14:06 Uhr Mitch Keller am Dienstag live bei NDR Plus

"Steh auf, wenn du fällst" heißt die aktuelle Single von Mitch Keller. Und auf seiner Website gesteht der Sänger: "Der Song beschreibt eigentlich mein Leben. Mal liegt einem die Welt zu Füßen, im nächsten Augenblick sieht Einiges nur noch ausweglos aus. Es gibt immer einen Ausweg! So lebe ich - und das möchte ich auch Anderen mit auf den Weg geben." Mitch Keller (48) muss es wissen, er hat schon viele spannende Erfahrungen machen dürfen. Er hat in Amerika gelebt. Er war Synchronsprecher, Songwriter und hat als Studiomusiker mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern wie Andrea Berg, Matthias Reim und Beatrice Egli zusammengearbeitet. In diesen Tagen wird sein aktuelles Album "Meine Zeit" erscheinen. Vorstellen möchte es Mitch Keller den Hörerinnen und Hörern von NDR Plus gerne persönlich - am Dienstag, von 11 bis 12 Uhr, ist er live zu Gast bei Moderator Carsten Thiele.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 01.06.2021 | 11:00 Uhr