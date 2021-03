Stand: 11.03.2021 15:00 Uhr Multitalent Chris Cronauer live zu Gast bei NDR Plus

Mit einem freundlichen "Servus", begrüßt Chris Cronauer die Hörerinnen und Hörer von NDR Plus, "ich freue mich hier zu sein!" Dabei rollt er das "R" wie es nur ein waschechter Bayer kann. Der 25-jährige Freisinger ist ein vielseitiger Künstler: er singt, komponiert, textet und produziert. Er arbeitete mit bekannten Bands und Künstlerinnen wie Vanessa Mai, Michelle oder Nico Santos zusammen und schrieb Filmmusiken für "Fack Ju Göthe" und "Tatort". Kein Wunder also, das das Multitalent vom Sony-Music-Label Ariola unter Vertrag genommen wurde. Im Interview bei Moderatorin Silke Liniewski sprach Cronauer am Dienstag vormittag über seinen Werdegang und präsentierte seine aktuellen Singles "Diese eine Liebe" und "Mega". Im Herbst soll sein neues Album erscheinen.

Vom Opa inspiriert

Bereits im Alter von 12 Jahren hat Chris Cronauer seine eigenen Lieder geschrieben. "Inspiriert hat mich vor allem mein Opa, der hatte mich damals immer zum Gitarrenlehrer gefahren, der ein eigenes Tonstudio hatte." Später, im Jahr 2016, kam dann das Popdesign-Studium in Mannheim dazu: "Die Erfahrungen und Kontakte waren ganz wichtig für meine Entwicklung, danach sind für mich viele Türen aufgegangen." Doch bei aller guten Vernetzung legt Chris immer noch viel Wert auf den persönlichen Kontakt. Auf die Frage, mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin er besonders gern zusammengearbeitet hat, antwortete er auf seine ganz eigene Art: "Ich möchte und werde niemanden hervorheben. Es ist vor allem die Face zu Face-Situation, man arbeitet direkt mit einem anderen Menschen zusammen - und das macht Spaß, ob nun mit Vanessa Mai oder Vincent Gross."

