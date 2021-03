Chris Cronauer am Dienstag zu Gast bei NDR Plus

Wenn man Schlagerstars nach ihren musikalischen Anfängen fragt, dann war es oft der Kirchenchor oder die Hausmusik mit der Familie. Auch Chris Cronauer ist behütet aufgewachsen, er verbrachte seine Kindheit auf einem Bauernhof in der Nähe von München. Doch der Freisinger schrieb bereits im Alter von 12 Jahren seine eigenen Songs, und begann nach der Schulzeit ein Studium für Popmusik-Design. Inzwischen ist aus Chris Cronauer (25) ein anerkannter Sänger, Songwriter und Produzent geworden. Er arbeitete mit bekannten Bands und Künstlerinnen wie Vanessa Mai, Stereoact, SJUR oder Nico Santos zusammen, schrieb Filmmusiken für "Fack Ju Göthe" und "Tatort" - und wurde selbst als Künstler vom Sony-Music-Label Ariola unter Vertrag genommen. Ende Februar war er mit seiner aktuellen Single "Diese eine Liebe" in der Top 15 Hörerhitparade vertreten. Am nächsten Dienstag (16. März, 11 bis 12 Uhr) kommt Chris Cronauer als Live-Gast zu NDR Plus ins Studio.