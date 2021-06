Stand: 15.06.2021 15:37 Uhr Peggy March am Dienstag live zu Gast bei NDR Plus

Blond, jung und schrille Klamotten - in den sechziger Jahren war Peggy March eine Ikone. Ihren ersten Erfolg landete sie im Jahr 1963 mit dem Song "I will follow him". Damals sang die 15-Jährige noch unter dem Namen Little Peggy March und belegte völlig überraschend Platz 1 der US-Hitparade. Damit war sie die jüngste Sängerin der Pop-Geschichte, die diesen Spitzenplatz erobern konnte. Nach ihrem Erfolg in den USA folgten Aufnahmen in Japan, Italien und Deutschland. Bereits 1965 gewann sie mit dem Lied "Mit 17 hat man noch Träume" die Deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden. Und in Deutschland hat es der sympathischen Künstlerin sogar so gut gefallen, dass sie beschloss, nach München zu ziehen. Ralph Siegel schrieb für sie "Einmal verliebt, immer verliebt". Dann folgte Hit auf Hit: "Romeo und Julia", "In der Carnaby Street", "Memories of Heidelberg", "Fly away pretty flamingo". Peggy March spielte auch in Musikfilmen mit.

Anfang der achtziger Jahre zog es Peggy March zurück in die USA. Dort komponierte und textete sie für andere Künstlerinnen und Künstler, wie z. B. 1983 für Audrey Landers, für die sie den Song "Manuel goodbye" schrieb. Ein Jahr später folgte der Superhit "When the rain begins to fall" für Pia Zadora und Jermaine Jackson.

In den 1990er Jahren wurde ihr erster Hit "I will follow him" durch den Film "Sister Act" mit Whoopi Goldberg wieder populär. Peggy March hat auch immer wieder neue Titel eingesungen und sich bis heute ihre Leidenschaft zur Musik bewahrt. Den großen Spaß konnte man auch in den Jahren vor Corona beobachten, als Peggy March mit ihren Freunden und Schlagerlegenden Michael Holm, Lena Valaitis, Irene Sheer und Graham Bonney gemeinsam auf Tournee ging. Am Dienstag (22. Juni) ist die gebürtige Amerikanerin eine Stunde (14 bis 15 Uhr) zu Gast bei NDR Plus. Am Abend wird die Sendung ab 19 Uhr wiederholt.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 22.06.2021 | 14:00 Uhr