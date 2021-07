Stand: 29.07.2021 12:35 Uhr Olaf der Flipper mit neuer Musik zu Gast bei NDR Plus

Das Rentenalter genießen? "Mache ich doch, ich singe!" Das sagte Olaf der Flipper mal im Spaß bei einem Studiobesuch. Doch der Schlagerstar meint es ernst. Seit 2011 ist er nun solo unterwegs - und solange es ihm Freude bereitet und ihm die Fans die Treue halten, will er auch weitermachen: "Die Fans sagen mir, durch dich bleibt die Musik der Flippers erhalten. Das freut mich." Am Donnerstag, den 5. August, stellt Olaf bei NDR Plus sein neues Album "Liebe ist" vor, das nur 24 Stunden später auch offiziell erscheinen wird. Die gleichnamige Single wurde bereits zu seinem 75. Geburtstag Ende März veröffentlicht und in der Top 15 Hörerhitparade präsentiert.

Drehscheibe als Sprungbrett

Mit Anfang 20 gehörte Olaf noch zu einer regionalen Tanzkapelle. "Wir spielten alles, was im Radio lief. Von Rock 'n' Roll bis Schlager", erinnert sich Olaf. 1969 traten sie zum ersten Mal im Fernsehen auf und nannten sich Flippers. In der ZDF Drehscheibe sangen sie das Lied "Heut ruft mein Herz nur nach dir". Der zuständige Redakteur war damals Alfred Biolek. Und weil es viele positive Zuschriften gab, wurden die Flippers erneut eingeladen. Diesmal sangen sie "Weine nicht kleine Eva" und landeten einen Riesenhit. "Wir kamen uns damals vor wie die Beatles“, blickt Olaf mit ein wenig Stolz zurück.

Doch Mitte der siebziger Jahre blieb - wie bei vielen Schlagerstars - der Erfolg plötzlich aus. Die Flippers spielten an den Wochenenden wieder Tanzmusik, an ein Comeback glaubte Olaf damals nicht. Aber es kam anders: 1985 nahmen Olaf, Bernd und Manfred "Die rote Sonne von Barbados" auf, belegten Platz 1 in der ZDF Hitparade und landeten plötzlich Hit auf Hit. Erst im Jahr 2011 trennte sich die Band endgültig. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt hatten sie bei Florian Silbereisen. Die Laudatio zum Abschied hielt - so schloss sich der Kreis für die Flippers - Alfred Biolek, der Redakteur, der sie 1969 in die Drehscheibe eingeladen hatte. Am Donnerstag (5. Juli, ab 10 Uhr) ist Olaf der Flipper eine Stunde lang live zu Gast bei NDR Plus. Die Sendung wird am Abend (ab 19 Uhr) wiederholt.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 05.08.2021 | 10:00 Uhr