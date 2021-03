Andrea Berg: Keine Live-Konzerte im Frühjahr 2021

Eigentlich wollte Andrea Berg in diesem Frühjahr mit ihren vielen Fans so richtig auf der großen Bühne abfeiern. Neun Konzerte waren für ihre "Mosaik Live Arena Tournee" in den Monaten März und April 2021 angesetzt. Doch daraus wird erst einmal nichts. Wie der Veranstalter mitteilt, können die Konzerte aufgrund der aktuellen bundesweit geltenden Coronavirus Schutzverordnung nicht stattfinden. Betroffen davon sind auch die drei norddeutschen - von NDR Plus präsentierten - Veranstaltungen in Braunschweig (11. März), Schwerin (12. März) und Hannover (8. April). Noch ist auch nicht geklärt, ob die Tour-Konzerte nachgeholt werden können. Allerdings behalten alle Tickets bis auf weiteres ihre Gültigkeit.