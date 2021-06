Stand: 17.06.2021 16:40 Uhr 75 Jahre - NDR Plus gratuliert Gitte mit ihren größten Hits

Erst wollte sie einen Cowboy als Mann, dann besang sie die Stadtpark-Laternen und das Lampenfieber. Das Schlagerpublikum in Deutschland war begeistert von der jungen, frechen Sängerin aus Dänemark. Doch ihre große Liebe galt immer dem Jazz. Gitte Haenning-Johansson - so ihr kompletter Name - stand bereits als Kind auf der Bühne. 1954 sang sie die dänische Version des Conny Froboess-Titels "Ich heirate Pappi" und avancierte in ihrer Heimat zum Kinderstar und später in ganz Skandinavien zum Teenager-Idol. Anfang der sechziger Jahre holte sie ein deutscher Produzent für erste Aufnahmen nach Köln. Sie stand im Musikfilm "Schlagerparade 1960" vor der Kamera und gewann drei Jahre später mit dem Titel "Ich will ‘nen Cowboy als Mann" bei den Schlagerfestspielen in Baden-Baden. Auch in den Folgejahren war Gitte in deutschen TV-Shows und Hitparaden immer präsent. Ob gemeinsam mit Rex Gildo oder als Solokünstlerin.

Eine starke Frau

1973 vertrat sie Deutschland beim Grand Prix de Eurovision und belegte mit dem Titel "Junger Tag" einen respektablen 8. Platz. Danach bekam Gitte sogar eine eigene Fernsehshow. In den 1980er Jahren zeigte sich Gitte dann mehr und mehr als starke Frau mit selbstbewussten Texten. Zu Andrew Lloyd Webbers Komposition "Take that look off your face" schrieb Michael Kunze einen deutschen Text. "Freu dich bloß nicht zu früh" wurde ein Hit und landete in der ZDF Hitparade auf Platz 1. Es folgten unvergessene Lieder wie "Lampenfieber", "Ich will alles" und "Ich bin stark". All diese wunderbare Musik werden wir Ihnen präsentieren, am 75. Geburtstag von Gitte Haenning, am 29. Juni, ab 18 Uhr auf NDR Plus.

