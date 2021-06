Stand: 17.06.2021 14:47 Uhr Musikalische Erinnerungen an Peter Alexander

Seine Tourneen waren ausverkauft, seine TV-Auftritte erzielten traumhafte Einschaltquoten - auch als Filmschauspieler liebten ihn die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer. Peter Alexander ist bis heute unerreicht. Er sang, spielte Sketche und parodierte - mit seinen Shows setzte der österreichische Entertainer in der Fernsehunterhaltung neue Maßstäbe. Sogar Weltstars wie Johnny Cash, Liza Minelli und Richard Chamberlain waren in seinen Sendungen zu Gast. Dabei war alles ganz anders geplant: 1946 bestand Peter Alexander seine Aufnahmeprüfung am Wiener Max Reinhardt-Seminar und sah sich schon auf der Bühne des berühmten Burgtheaters die großen Klassiker spielen.

Unvergessene Schlager

Doch dann besuchte er 1950 in London ein Konzert von Frank Sinatra und sagte sich: "Vergiss das Burgtheater, du musst Entertainer werden!" Kurze Zeit später nahm er seine erste Schallplatte auf. Mit dem Titel "Das machen nur die Beine von Dolores" gelang ihm in Österreich ein erster Hit. Was dann folgte - seine vielen unvergessenen Schlager - können Sie am Mittwoch (30. Juni, ab 18 Uhr) auf NDR Plus hören.

