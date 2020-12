Mit den großen Party-Hits ins neue Jahr!

Keine Frage - auch in der Schlagerszene war 2020 ein außergewöhnliches Jahr. Die Corona-Maßnahmen haben die Planungen aller Beteiligter komplett auf den Kopf gestellt: Sämtliche Konzerte und Tourneen mussten abgesagt oder verschoben werden, die Künstlerinnen und Künstler meldeten sich nur noch per Video-Botschaft. Jetzt hoffen die vielen Schlagerfans, genau wie wir von NDR Plus, auf ein besseres Jahr 2021. Das alte Jahr werden wir jedenfalls "gebührend" verabschieden - mit Partymusik und den großen Stimmungsmachern des deutschen Schlagers. Präsentiert wird die sechsstündige Silvester-Sendung (am 31. Dezember, ab 18 Uhr) von Moderatorin Sabine Rossbach.