Maite Kelly präsentiert ihr neues Album auf NDR Plus

"Keine Liebesreise beginnt ohne ein Hello", sagt Maite Kelly über ihren neusten Hit. "Einfach hello" - das sei der Anfang, der Funken. Die Idee fiel ihr nachts im Traum ein. Es war wie bei ihrem gemeinsamen Erfolgs-Schlager mit Roland Kaiser "Warum hast du nicht nein gesagt". Sie habe plötzlich angefangen, den Refrain zu singen und dann schnell zu ihrem Diktiergerät gegriffen. Am nächsten Morgen habe sie gedacht, entweder ist das Lied genial oder verrückt. Die Fans finden es auf jeden Fall genial: Wochenlang war ihre Single "Einfach hello" der meistgespielte Schlager im Radio. Höchste Zeit also für das Album, das in diesen Tagen (geplant 19. März) auf den Markt kommt. Es trägt den schlichten Titel "Hello". Am Dienstag (23. März, 15 bis 16 Uhr) spricht die Sängerin mit Moderator Carsten Thiele über ihre neuen Lieder, ihre Familie und ihren Jury-Job bei Deutschland sucht den Superstar.