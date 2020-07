Stand: 29.07.2020 13:24 Uhr

Maite Kelly: 2022 mit neuer Show im Norden

"Ich sorge selber dafür, dass ich immer gut gelaunt bin", sagt Maite Kelly. Die Powerfrau denkt und handelt nicht nur praktisch, sondern ist auch überzeugt von den Fähigkeiten ihrer Spezies: "Wir Frauen können das - wir können zugleich Kochen, Backen und Texte schreiben." So ist auch ihr letztes Album "Die Liebe

siegt sowieso" zu großen Teilen in Heimarbeit entstanden. "Meine Inspiration kommt wirklich aus dem Leben", versicherte die Sängerin im NDR Plus Interview. Doch das wirkliche Leben im Jahr 2020 machte natürlich auch Maite Kelly einen Strich durch die Rechnung. Gleich zweimal mussten ihre geplanten Tour-Auftritte aufgrund des allgemeinen Veranstaltungsverbots absagt und verschoben werden. Jetzt hat das Management die Termine für die Tournee unter dem neuen Namen "Maite Kelly - Die neue Show! Live 2021 + 2022" festgelegt. Dabei wird die Künstlerin dreimal im Sendebereich von NDR Plus auftreten: Hamburg (25. Januar 2022, Barcleycard Arena), Hannover (26. Januar 2022, Swiss Life Arena) und Rostock (10. Februar 2022, Stadthalle). Die Tickets der "Maite Kelly - Live 2020! Die Zusatztour: Liebe lohnt sich"-Tour behalten für alle Ersatztermine ihre Gültigkeit.

