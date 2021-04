Lena Aden

"Hallo, schön, dass Sie da sind!" So begrüße ich Sie gerne, wenn ich moderiere, denn ich freue mich wirklich, dass Sie NDR1 Welle Nord hören - insbesondere sonntags zwischen 10 und 14 Uhr. Da geht es bei mir in der Sendung "Schleswig-Holstein Natürlich" auch "natürlich" zu - mit Themen, die einen Bezug zur Natur haben. Hund, Katze, Maus, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Fitness und Wellness, grüner Daumen - es ist eine bunte Mischung, nicht zuletzt wegen unserer besonderen Musikvielfalt. Die erinnert mich manchmal an meine Anfangszeit bei NDR2, Ende der 80er Jahre. Ich bin also schon einige Zeit beim NDR - und immer noch gern! Schon oft habe ich aus meiner Sendung tolle Anregungen mitgenommen und empfohlene Ausflugsziele mit meiner Familie besucht. Ob nun Draisinen- oder Kanufahrt, ich habe großen Spaß an aktiver Freizeit.

7 Fragen - 7 Antworten 1. Was war dein erster Berufswunsch? Ärztin. 2. Wenn du eine Person der Weltgeschichte kennenlernen könntest wäre es? Michail Gorbatschow und Bill Clinton. 3. Lieber Voll- oder H-Milch? Frische Vollmilch, aber fettarm! 4. Dein letztes gelesenes Buch? "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" von John Green. 5. Radschlagen oder Radfahren? Warum nicht beides? 6. Wenn du alt bist freust du dich auf? Meine Enkelkinder. 7. Gutes Buch oder Facebook? Lieber ein gutes Buch.

Schreiben Sie mir eine Mail! Ich freue mich auf Post von Ihnen.

