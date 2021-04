Stand: 06.04.2021 12:04 Uhr Bill Ramsey: Raue Stimme - und ganz viel Humor

Seine Schlager mit den witzigen Texten sind legendär: "Pigalle (die große Mausefalle)", "Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe" oder auch "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett". Fast jedes Kind konnte die Hits von Bill Ramsey in den fünfziger- und sechziger Jahren mitsingen. Damals hat der gebürtige Amerikaner mit seiner rauen Stimme und seiner humorvolle Art dem oft noch ernsten Schlager eine neue Leichtigkeit verpasst. Am 17. April wird Bill Ramsey 90 Jahre. Für NDR Plus ein guter Grund, auf sein langes und erfolgreiches Leben im Showgeschäft - und natürlich auch auf sein Privatleben - zurückzublicken. Musikredakteurin Regina Kramer hat sich durch das Archiv des NDR gewühlt und so einige Original-Töne und Schlager herausgesucht.

"Souvenirs" - sein erster Hit

Geboren wurde William McCreery Ramsey 1931 in Cincinnati/Ohio. Ähnlich wie Elvis Presley musste er seine Wehrpflichtzeit in Deutschland ableisten. Bei der US Air Force in Frankfurt blieb sein musikalisches Talent nicht unbemerkt und Ramsey wurde vom Soldatensender AFN engagiert. 1958 wurde ihm sein erster Plattenvertrag in Deutschland angeboten, nur ein Jahr später gelang ihm mit dem Lied "Souvenirs" der erste Hit. Auch wenn Ramseys Liebe bis heute eher dem Blues und der Jazzmusik gehört, so hat er es nie bereut Schlager gesungen zu haben: "Nein, es war kein großer Bruch für mich. Der Song ‘Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett‘ ist zum Beispiel eine Swingnummer, die auch von Kurt Edelhagen und seinem Orchester gespielt wurde, damals ein Top-Jazzorchester in Europa."

In der Sendung "Klönschnack" erzählt Ramsey aber auch launig darüber, wie ihn seine Kumpel im Jazzkeller verspottet haben, als er anfing, Schlager zu singen. Ebenso spannend seine Begründung, weshalb er schon lange nicht mehr in die USA reist: "Ich mag die Ausfragerei nicht. Ich komme mit meinem deutschen Pass, darin steht geboren in Cincinneti. Und die sind misstrauisch, fragen mich: Warum sind sie jetzt deutscher Staatsbürger? Für mich ist das eine unwürdige Geschichte." Mehr über das Leben des Bill Ramsey, der seit 30 Jahren mit Ehefrau Petra in seiner Wahlheimat Hamburg lebt, hören Sie auf NDR Plus am Montag (12. April, 19 Uhr) und am Sonntag (18. April, 12 Uhr).

