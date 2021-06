Stand: 10.06.2021 14:43 Uhr Jeannine Michèle Wacker über Jobs, Liebe & Hamburg

"Am Anfang ist man so heißt auf den Job, dass man absolut überall hingehen würde", sagt Jeannine Michèle Wacker voller Überzeugung. So war es auch bei der jungen Schweizerin. Nach ihrer Schauspielausbildung und ersten Engagements in New York kam sie zurück nach Europa, überzeugte in einigen Musicalproduktionen und machte sich in Deutschland als TV-Star - sie spielte in der zwölften Staffel der Telenovela "Sturm der Liebe" die Strickmoden-Designerin Clara Morgenstern - einen Namen. All diese Jobs führten sie quer durch die Republik: München, Bielefeld, Schwäbisch Gmünd, Berlin. Gelandet ist sie jetzt erst einmal in Norddeutschland - und plant bereits einen weiteren Karriereschritt.

Die Theaternomadin

"Das Reisen gehört sicherlich zu den größten Herausforderungen in meinem Beruf", sagt Jeannine Michèle. "Aber man lernt, damit umzugehen und andere Wege zu finden." Heimatgefühle wie typisch norddeutsch oder schweizerisch kennt sie nicht, beschreibt sich eher als "eine Theaternomadin". Aber im Interview mit Moderatorin Regina Kramer spricht die 33-Jährige auch über neue und persönliche Erfahrungen: "Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Hamburg, soviel kann ich sagen." Und hier möchte sie erst einmal bleiben, da auch ihr Freund in der Hansestadt lebt.

Videos 4 Min Jeannine Wacker: "I don't know how to love him" "Sturm der Liebe"-Star Jeannine Michèle Wacker gibt beim NDR eine Kostprobe für das Musical "Jesus Christ Superstar". 4 Min

Gemeinsam mit ihm, einem Ingenieur, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat, arbeitet sie bereits an eigenen Projekten. "Natürlich war die Zeit der Pandemie für viele Künstlerinnen und Künstler schwierig", sagt Jeannine Michèle Wacker. "Aber es war auch eine Chance. Jetzt konnte ich die Leidenschaftsprojekte, für die immer die Zeit fehlte, endlich einmal anpacken." Und dazu gehören auch selbst komponierte Songs, die die sympathische Künstlerin in der Sendung "Klönschnack" vorstellt - zu hören am Montag (14. Juni, ab 19 Uhr) und am Sonntag (20. Juni, ab 12 Uhr).

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 14.06.2021 | 19:00 Uhr