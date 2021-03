Stand: 02.03.2021 11:14 Uhr Sänger Florian Fesl live zu Gast bei NDR Plus

Florian Fesl kommt aus dem Bayrischem Wald - ein echter Naturbursche. Doch der 33-Jährige kennt sich auch in der Künstler-Szene bestens aus, steht seit 20 Jahren auf der Bühne. Bereits als Kind spielte er Harmonika und machte zunächst Karriere in der Volksmusik. Gemeinsam mit seinem Großcousin bildete er das Duo Florian & Florian. Im Jahr 2001 waren die beiden Buben sogar gleich zweimal zu Gast in Stefan Raabs Abendshow "TV total". Florians Karriere ging weiter, 2010 gewann er zusammen mit Belsy und dem Titel "I hab di gern" den Grand Prix der Volksmusik. Später wurden Florian & Belsy auch privat ein Paar, allerdings trennten sich die beiden 2014 wieder.

Kandidat bei DSDS

Seitdem ist Florian Fesl solo unterwegs. Er legte sich einen neuen Look zu und wechselte von der Volksmusik zum Schlager. 2016 war er Kandidat bei Deutschland sucht den Superstar, schied aber kurz vor dem Finale aus. 2017 veröffentlichte er den Titel "Made in Bavaria". Am 12. März erscheint sein neues Album "Romeo". Er selbst beschreibt seine Musik als "modernen Schlager mit einem Hauch Heimatgefühl". Die aktuelle Single "Antonia" sorgt bereits für gute Laune. Am Dienstag (9. März, ab 11 - 13 Uhr) ist der sympathische Künstler live zu Gast im Studio von NDR Plus.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 09.03.2021 | 11:00 Uhr