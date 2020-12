Stand: 18.12.2020 12:14 Uhr Die Superhits der klassischen Musik

Mit den großen Hits der Klassik und bekannten Melodien aus der Welt der Filmmusik lässt NDR Plus, das Schlagerradio für den ganzen Norden, das Weihnachtsfest ausklingen. Moderator Roger Lindhorst präsentiert am 2. Weihnachtstag (18 bis 20 Uhr) Werke unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Edward Elgar, Georg Friedrich Händel und Jaques Offenbach. Außerdem trifft "Forrest Gump" bei einer "Mission impossible" auf den "Jäger des verlorenen Schatzes", wir gönnen uns beim "Frühstück bei Tiffany's" einen "Tea for two" und gehen anschließend mit "Doktor Schiwago" auf "Petersburger Schlittenfahrt". Dazu gibt es kleine Geschichten rund um die Musik.

