Stand: 23.03.2021 15:46 Uhr Der Liederabend mit Musik zum Thema "Frühlingserwachen"

Auch wenn sich der März 2021 bisher etwas kühler präsentiert als in den letzten Jahren, so sind die ersten zarten Anzeichen der neuen Saison in den Parks und Gärten bereits zu erkennen. Die passende Musik zum Start in den Frühling gibt es am Sonntagabend (19 Uhr bis 21 Uhr) auf NDR Plus. Moderator Philipp Beisteiner ist ins NDR-Archiv gestiegen und hat die eine und andere Perle aus vergangenen Tagen herausgepickt. Zu den Interpreten und Interpretinnen, die zu hören sein werden, gehören weltberühmte Komponisten wie Leonard Bernstein ("Frühlingsstimmen Walzer") und James Last ("Frühlingslied"), Schlagerstars wie Peter Alexander ("Im Prater blühen wieder die Blumen") und Cornelia Froboess ("Das ist der Frühling von Berlin") und internationale Künstler-Größen wie Caterina Valente ("Perfidia") und Semino Rossi ("Rot sind die Rosen"). Dazu gibt es kleine Geschichten rund um die Musik.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 28.03.2021 | 19:00 Uhr