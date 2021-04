Carsten Thiele

Mein Sternzeichen: Zwilling

Geboren in: Bremerhaven

Als Kind wollte ich sein wie: ... die Stars aus der Hitparade.

Mein Lieblingsessen: Lasagne, Limandesfilet, Labskaus ... und natürlich die saisonalen Kracher wie Spargel, Grünkohl und Kürbis in allen Variationen!

Mein liebstes Urlaubsland: Australien - ewig drauf gespart, aber ich zehre nun auch ewig von dieser tollen Zeit!

Drei Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "Top of the world" von The Carpenters, "One of us" von ABBA, "Enjoy the silence" von Depeche Mode

Warum ich Radio mache: Weil’s schnell ist, weil’s aktuell ist, weil es gute Laune macht - und weil ich viel reden kann!

Ich mag: Gutes Essen, guten Wein, gute Freunde, gute Bücher, gute Filme - und gute Popsongs!

Das bringt mich auf die Palme: vorsätzliche Unehrlichkeit, schlechter Kundenservice, lichthupende Autobahndrängler

Hobbys: Musik (CDs hören, Konzerte besuchen, Gitarre spielen), Kochen, Bücher, Filme, Sport

Motto: Niemals geht man so ganz.

Ich bin: Optimistisch, flexibel, höflich, meistens ausgeglichen, manchmal unordentlich, häufig naschhaft und oft viel zu selbstkritisch.

Was ich besser nicht getan hätte: jahrelang Zigaretten rauchen - mittlerweile bin ich zum Glück wieder davon los.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Thieli, Casi, Pupsi

Erkennungszeichen, das niemand sieht: meine Blinddarmnarbe

Was bei mir Immer im Kühlschrank steht: Ketchup, Sojasoße, Gewürzgurken, Parmesankäse, Brause (Cola, Dr. Pepper, Ginger Ale), Weißwein, Milch, angebrochenes Tuben-Tomatenmark – und meistens ein paar Karotten und 'ne vergessene Salatgurke!

Wie ich mich morgens wecken lasse: Zuerst vom Wecker (erbarmungsloser Piepton), zur Sicherheit stell ich aber auch das Smartphone ("I can’t stand the rain" von Tina Turner).

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): ein Bild von meinem Schatz, ein Wasserglas, Erich Kästners "Lyrische Hausapotheke", der Wecker ... und unterm Bett: viele ungelesene "Die les ich aber noch!"-Zeitschriften und Staubmäuse.