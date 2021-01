Stand: 06.01.2021 12:43 Uhr Bernhard Brink live zu Gast bei NDR Plus

"Alles ist ewig" heißt die aktuelle Single - eine Auskopplung aus dem Album "DIAMANTEN" - von Bernhard Brink. Geschrieben hat das Lied der 24-jährige Schweizer Sänger Vincent Gross. Bernhard Brink arbeitet gerne mit jungen Kollegen zusammen. Sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb er nach 45 Jahren im Musikgeschäft immer noch so erfolgreich ist. Auf der Bühne gilt er als Stimmungskanone, und auch als TV-Moderator hat er sich durchgesetzt, seine Sendung "Schlager des Monats" im MDR Fernsehen ist ein Quotenrenner. Brink stammt aus dem niedersächsischen Nordhorn, studierte zunächst Jura in Berlin, interessierte sich aber mehr und mehr für die Musik. Anfang der siebziger Jahre avancierte er bereits zum Dauergast der ZDF Hitparade. Zu seinen bekanntesten Hits gehören Titel wie "Frei und abgebrannt", "Liebe auf Zeit" oder auch "Ich wär so gern wie du". Außerdem gefiel es ihm, im Laufe seiner Karriere immer mal wieder mit anderen Schlagerstars wie Audrey Landers, Ireen Sheer, Sonja Liebing oder Francine Jordi im Duett aufzutreten. Am Montag, den 11. Januar ist Bernhard Brink von 13 bis 16 Uhr zu Gast bei NDR Plus - im Gespräch mit Moderator Michael Thürnau.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 11.01.2021 | 13:00 Uhr