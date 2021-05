Bernhard Brink live zu Gast bei NDR Plus

"Lieben und leben" heißt das brandneue Album von Bernhard Brink, das erst am 28. Mai offiziell erscheint. Die gleichnamige Single läuft bereits seit März im Radio und stürmte Platz 1 in den Airplay-Charts. Am Mittwoch, den 19. Mai, und nur zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag, kommt Bernhard Brink zum Interview zu NDR Plus - und ist Studiogast bei Moderator Jens Krause. Der gebürtige Nordhorner, der seit den siebziger Jahren in Berlin lebt, hat kürzlich die Plattenfirma gewechselt und einen Vertrag auf Lebenszeit unterschrieben. Das kannte man bisher nur von Udo Jürgens.

1972 in der ZDF Hitparade

Rund 50 Jahre ist Bernhard Brink im Geschäft. 1972 trat er mit "Bombenfest" erstmals in der ZDF Hitparade auf. Es folgten viele Hits: "Frei und abgebrannt", "Blondes Wunder", "Liebe auf Zeit" und viele andere. Auch seine Duette "Du gehst fort" mit Ireen Sheer und "Heute habe ich an dich gedacht" mit Audrey Landers waren erfolgreich. Einmal im Monat ist Bernhard Brink auch als Moderator unterwegs und präsentiert die "Schlager des Monats" im MDR Fernsehen. In der Sendung stellt der Sänger selbst bekannte Schlager-Kolleginnen und Kollegen dem Publikum vor. Am Mittwoch, den 19. Mai, ist Bernhard Brink bei NDR Plus zu hören: Vormittags live ab 11 Uhr und in der Wiederholung am Abend von 19 bis 20 Uhr.