Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross live bei NDR Plus

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross präsentieren sich gerne im Doppelpack. Ist auch kein Wunder, schließlich sind die beiden ja sowohl beruflich als auch privat ein echtes Paar. Doch bei allen Gemeinsamkeiten verfolgen die beiden auch noch ihre eigenen Pläne. Am 20. August zum Beispiel erscheint mit "Träumer" eine neue Solo-CD von Anna-Carina. Außerdem gibt es für die gelernte Puppenspielerin noch einen zweiten Grund zum Feiern, denn sie steht in diesem Sommer ein Jahrzehnt auf der Bühne.

Heirat vor Millionenpublikum

Anna-Carina wurde im Oktober 1992 im niedersächsischen Helmstedt geboren. Ihre Familie betreibt dort seit Generationen ein Marionettentheater. Die große TV-Bühne betrat Anna-Carina erstmals im Jahr 2011, als sie bei der Show „Deutschland sucht den Superstar“ einen respektablen achten Platz belegte. "Damals kannte ich Stefan nur aus dem Fernsehen", gestand Anna-Carina in ihrem ersten Interview bei NDR Plus. "Ich hätte nie gedacht, dass wir uns mal verlieben." Und nicht nur das: im November 2019 verlobte sich das Paar in der ARD-Sendung von Florian Silbereisen. Im Juni 2020 heirateten sie in der Show "Schlagerlovestory" live vor einem Millionenpublikum. Außerdem veröffentlichten sie ein gemeinsames Album.

Sänger und Moderator Stefan Mross ist seit 17 Jahren Gastgeber der ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Die letzte Live-Sendung wird in diesem Jahr am 19. September laufen. Auch wenn das neue Album "Träumer" von Anna-Carina ist, müssen die Fans auf Stefan Mross nicht ganz verzichten. Den Titel "Das Tattoo auf meiner Haut" singen die zwei zusammen. Stefan hat sich tatsächlich den Namen Anna auf seinem Unterarm tätowieren lassen. Ein weiteres Duett heißt "Niemals gebe ich dich auf". Zu hören am Mittwoch, den 4. August, wenn das Schlager-Ehepaar am Vormittag (10 bis 11 Uhr) live bei NDR Plus zu Gast ist. Am Abend (19 Uhr) wird die Sendung wiederholt.