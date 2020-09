Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Thorsten Nitz

In Niedersachsen geboren und aufgewachsen, in Braunschweig und Kiel studiert (Germanistik und Sport), in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg Radio gemacht – das NDR Motto "Vier Länder – ein Sender" hat Thorsten Nitz verinnerlicht und lebt es.

Als Chef vom Dienst bei NDR Kultur ist er für die RedakteurInnen vom Dienst, das Technische Wellenteam sowie den Internetbereich zuständig. So kann er täglich seinem Lieblingsberuf nachgehen: vielseitig Radio zu machen.