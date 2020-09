Stand: 18.04.2018 18:41 Uhr

Pascal Strehler

"Thank you for the music" ist nicht nur das Credo vom gebürtigen Hamburger, sondern gewissermaßen auch sein Bildungsweg: Nach einer Ausbildung zum Musikredakteur, entschloss sich Pascal Strehler für ein Studium der Systematischen Musikwissenschaften und der Skandinavistik - ABBA sozusagen.

Im Anschluss heuerte er beim NDR an, arbeitete eine ganze Dekade beim jungen Format N-JOY und tauscht - rein musikalisch - nun David Guetta gegen David Garrett ein. Privat interessiert er sich für die drei großen Gs: Gitarren, Gute Rotweine und Geographie. Bei NDR Kultur arbeitet Pascal Strehler in der Online-Redaktion.