Nicole Spietczack

Am liebsten Gegensätze! Nach dem Chemie- und Sportstudium und langjähriger Redakteurstätigkeit bei NDR 2, arbeitet Nicole Spietczack seit 2006 in der Programmkoordination von NDR Kultur. Hier kann sie ihr Motto "Hauptsache jeden Tag 'was anderes" beinahe täglich ausleben - von Veranstaltungen, über Pressetexten bis zu Marketingkonzepten.

Musikalisch liegen ihre Interessen zwischen Bartók und Bowie, sportlich zwischen Zumba, den höchsten Gipfeln der Alpen und der Bernsteinsuche im Wattenmeer - ein Leben zwischen Kohlrabipflanzen, Steigeisen und Kulturpartnern.