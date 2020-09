Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Michael Schreiber

Musik ohne Grenzen - dieses Motto hat Michael Schreiber immer gefallen und gleichzeitig motiviert. Während des Kirchenmusikstudiums in Lübeck spielte er in professionellen Bands als Keyboarder und fand mit dieser eher ungewöhnlichen Kombination Unterstützung durch seinen Lübecker Hochschulprofessor Uwe Röhl, der bei seinem Schüler auch die Leidenschaft für das Radio weckte.

Bei der NDR 1 Welle Nord ergab sich für den gebürtigen Rendsburger dann 1984 die Möglichkeit, ein sehr breites Musikspektrum sowohl als Programmgestalter als auch als Moderator in seinem Lieblingsmedium zu präsentieren. Ein persönlicher Höhepunkt waren in dieser Zeit die Berichterstattung sowie die Konzert-Übertragungen vom Schleswig-Holstein Musik Festival, das besonders in seinen Anfangsjahren national und international von höchstem Interesse war.

1999 wechselte Michael Schreiber als Musikchef zu NDR 90,3 nach Hamburg. Seit 2003 arbeitet er in gleicher Funktion bei NDR Kultur, wo er auch für die Moderation zuständig ist. Die Vermittlung von Musik im Allgemeinen und von Klassischer Musik im Speziellen ist ihm dabei ein besonderes Anliegen.