Stand: 15.09.2020 11:54 Uhr

Helene Conrad

Aufgewachsen in Süddeutschland entscheidet sich Helene Conrad nach dem Abitur für ein Pädagogik-Studium. Durch Zufall landet sie beim Hochschulradio und entwickelt dort schnell den Wunsch, tiefer in die Welt des Journalismus einzutauchen. Das gelingt beim Studium "Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia" in Karlsruhe.

In ihrer Wahlheimat Hamburg kann sie seitdem ihre Liebe für Musik und persönliche Geschichten vereinen: Bei NDR Kultur wählt Helene Conrad jede Woche für die Sendung "Klassik auf Wunsch" spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus und lernt, dank der bunten Musikwünsche, immer wieder unbekannte Kompositionen kennen.