Stand: 09.06.2017 13:09 Uhr

Christiane Ohaus

Geboren in Osnabrück, studierte Christiane Ohaus Philosophie und Germanistik in Tübingen und Berlin. In Berlin machte sie - schreibend, spielend, inszenierend - Theater in der freien Szene. Bei einem Volontariat in der Künstlerischen Wortproduktion des RIAS Berlin lernte sie das Hörspiel kennen und lieben und blieb ihm seitdem verbunden. Im Hörspiel kommen Literatur, Musik und Schauspielkunst zusammen: Was kann es Schöneres geben?

Nach sieben Jahren der freien Arbeit als Regieassistentin, Regisseurin und Autorin für diverse Rundfunkanstalten, fand sie eine feste Anstellung bei Radio Bremen, wo sie von 1993-2012 als Regisseurin zahlreiche Hörspiele, Feature, Lesungen und Funkbearbeitungen realisiert hat. Seit 2012 ist sie als Dramaturgin und Regisseurin fest im Team der Radiokunst des NDR.