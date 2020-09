Stand: 22.04.2014 13:27 Uhr

Christiane Glas

Der Weg zur Feature-Redakteurin in der NDR-Abteilung Radiokunst führte die studierte Kulturwissenschaftlerin über viele prägende Stationen. Mehr als fünfzehn Jahre lang war Christiane Glas als Reporterin im Bereich Politik, Gesellschaft und Kultur für den NDR in Norddeutschland unterwegs. Sie arbeitete als freie Autorin für viele ARD-Hörfunkwellen, Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur, organisierte ein spannendes Kunstprojekt in Hamburg und sorgte als Redakteurin bei NDR Info und Kultur für die täglich aktuelle Berichterstattung.

Ihr journalistisches Herz schlägt besonders laut bei Features: Geschichten, die mit viel Liebe und Zeit erzählt, im Ohr bleiben. Die berichten von (Lebens-)Künstlern, Kulturschaffenden, Verrückten, Mutigen, Schicksalen... Die bekennende Cineastin lässt sich, außer im Programmkino, am liebsten in den rauschenden Wäldern der Lüneburger Heide oder von Alpengipfeln inspirieren.