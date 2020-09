Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Annkathrin Bornholdt

Mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu verstehen was sie bewegt und dabei auch Persönliches zu erfahren. Das liebt Annkathrin Bornholdt an ihrer Tätigkeit als Reporterin und Autorin. In Hamburg geboren und aufgewachsen, zog es sie zum Studium der Fächer Germanistik, Geschichte und Kulturwissenschaften nach Münster – mit Praxisphasen bei Radio und Fernsehen.

Nach dem Magister-Abschluss ging es 2010 zurück in die Heimat zum Volontariat beim NDR. Seit Anfang 2012 arbeitet Annkathrin Bornholdt für NDR Kultur. In ihrer Freizeit dürfen Bücher, Musik und seit neuestem auch die Foto-Kamera nicht fehlen.