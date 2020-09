Stand: 30.01.2017 16:42 Uhr

Anna Kremer

Ihre ersten Schritte in der Klassikwelt machte Anna Kremer beim Musikfestival in ihrer Heimat: bei den Weilburger Schlosskonzerten schüttelte sie als Blumenmädchen nach den Konzerten aufstrebenden Musikern die Hände - vielen von ihnen ist sie später hinter dem Mikrofon wiederbegegnet. Nach dem Musikwissenschaftsstudium in Hamburg zog es Anna Kremer nach München, wo sie zunächst als Print-Redakteurin bei einem Klassikmagazin arbeitete.

Weil sie als Sängerin schon immer fasziniert war vom Element Stimme und noch lieber redet als schreibt, wechselte sie zum Radio: als Moderatorin des Magazins "U21" auf BR-Klassik führte sie sowohl im Studio als auch auf der Konzertbühne durch die Sendung.

Seit Herbst 2016 lebt und arbeitet Anna Kremer wieder im hohen Norden. Bei NDR Kultur berichtet sie aus dem Konzert- und Kulturleben und erzählt am liebsten Geschichten von hinter den Kulissen.