Stand: 10.09.2020 18:31 Uhr

Anina Pommerenke

Wer morgens um 5.30 Uhr bei Schichtbeginn schon so gut gelaunt ist, muss einfach seinen Traumberuf gefunden haben! Und der stand bei Anina Pommerenke schon früh fest: Journalistin und Nachrichtensprecherin wollte sie werden. Am Stadtrand von Hamburg aufgewachsen fuhr sie nach dem Abitur zunächst ein Jahr zur See und studierte dann Kulturwissenschaften und Geschichte.

Für NDR Kultur recherchiert und präsentiert Anina morgens in der Sendung "Klassisch in den Tag" die aktuellen Kulturthemen aus dem Norden. Sie ist als Reporterin im Sendegebiet unterwegs – immer auf der Suche nach schönen Geschichten und Menschen, die sich genauso für die Kultur begeistern wie sie. Außerdem meldet sie sich regelmäßig live von Konzerten und sonstigen Kulturveranstaltungen ins Programm. Das Angebot der Kultureinrichtungen im Norden hat sie für NDR Kultur ebenfalls bestens im Blick. Französische Filme, Italien und Theater lassen ihr Herz höher schlagen.