Was fragst Du? Der Podcast von NDR Kultur

Warum fliegen Insekten zum Licht? Was sind Permanenzen? Wer ist Madame Bovary? Was koche ich heute? Wohin mit meiner Wut? Fragen, die Menschen dem Internet stellen - eine Theaterdramaturgin und ein Radiojournalist recherchieren und suchen Antworten. Jeden Freitagabend. Anja Sackarendt und Stefan Forth schauen, wohin die Fragen führen. Welche Geschichten, Motive und Gedanken dahinterstecken. Von der Alltagsfrage ins Abseitige, vom Nischeninteresse zum Großen und Ganzen. Oder ins All. Den neuen Podcast von NDR Kultur können Sie jetzt abonnieren!

Die Hosts: