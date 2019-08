Stand: 11.08.2019 11:20 Uhr

Tanzen, glitzern, diskutieren: Das Fuchsbau Festival in Lehrte von Mischa Kreiskott

"Skandalös", "Bachblyten", "Apple Tree Garden" oder "Tag am Meer" so heißen die kleinen Sommerfestivals im Norden, die mehr bieten wollen als Sonne, Feiern und Musik. Hier geht es um nicht weniger als die große Utopie einer alternativen Gesellschaft. Gerecht, gleich, nachhaltig. Ein neues Zusammenleben - und sei es nur für ein Sommerwochenende. Kann das gelingen? Das Fuchsbau Festival bei Lehrte findet dieses Wochenende in der idyllischen Kulisse einer alten Ziegelei statt.

"Zytanien" steht auf dem Ortseingangsschild des kleinen "Lands" nördlich von Immensen, auf dem das Fuchsbau Festival inzwischen seine Heimat gefunden hat. Schon 1986 wurde das Gelände besetzt und als Experimentierfeld für alternative Lebensweisen genutzt. Das Festival und die Bewohner von Zytanien zogen sich quasi magnetisch an, als das Fuchsbau 2015 zwischen die Backsteingebäude zog und die Hallen und Höfe das erste Mal bespielte.

Magische Erlebnisräume

Auf den ersten Anschein wirkt das Gelände wie typisch niedersächsische Landidylle, Backsteinhöfe, Wiesen, Obstbäume. Erst wer wenn man sich etwas umschaut, entdeckt man die Industriekultur. Die alten Gleise, die Hallen und Innenhöfe, heute längst grün zugewuchert und mit Graffitis schreiend bunt ausgemalt. Schon im Tageslicht ein verwunschener Raum, der durch Lichteffekte und Visuals nach Sonnenuntergang etwas Magisches bekommt. Dann schafft das Licht seine eigenen Räume. Kuppeln aus Dunst und Nebel, flirrende Reflexionen auf dem Dach aus Laub. Es sind diese Erlebnisräume, die Festivals wie die Fusion, das große Vorbild an der Müritz, und all die anderen alternativen Sommerfestivals attraktiv machen, für all jene, die das Besondere und individuelle Erlebnis suchen. Wochenendflucht in ein funkelndes Abenteuerland.

Idylle und Irritation

In Zytanien wird die Idylle gestört, sobald man nur aus dem Wirkungskreis der Beschallung heraustritt. Die A2 brüllt direkt hinter dem Wäldchen auf die Landschaft ein, nicht weit entfernt rast der ICE vorbei. Auch das Team hinter dem Fuchsbau lässt die Besucher*innen nicht in Ruhe mit den Realitäten der Welt da draußen. „Supermarkt“ lautet das Leitmotiv der diesjährigen Ausgabe. Das Festival stellt die Fragen an unsere Lebensrealität, die gerade überall in der Luft liegen.

Wie konsumieren wir? Wem schaden wir damit? Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Markt, Musik und Kunst? Das Festivalprogramm mit Musik, bildender Kunst, Film, Diskussionen Lectures und Workshops nimmt diese Fragen auf und spiegelt damit auch die Widersprüche der sogenannten Alternativkultur. Ist nicht jede Großveranstaltung ein Klimakiller? Ist die alternative Festivalkultur nicht längst auch Unterhaltungsindustrie, den Mechanismen des Marktes unterordnet?

Vorträge, Diskussionen, Kochen auf den Spuren von Migrationsströmen oder die Führung durch einen Supermarkt, bei der die Logik hinter der Präsentation im Regal erläutert wird. Das Diskursprogramm wird angenommen von den 2500 Festivalbesuchern und es scheint mitzureißen: Auch abends, wenn die Beats wummern, wird in den Holzverschlägen und Backsteinhöhlen überall diskutiert. Wie wollen wir leben? Diese Frage lässt die junge Generation nicht los im Fridays for Future Jahr.

Positionen des Pop

Das musikalische Angebot des Fuchsbaus spiegelt die Lust am Einzigartigen und Besonderen. Da bringt der Crooner-Singer-Songwriter Jungstötter seine melancholischen Bariton-Hymnen auf die Bühne, Ilgen-Nur aus Hamburg setzt ihren rotzigeren Indierock dagegen. Der Technokomponist Apparat montiert mit fantastisch eingespielter Band vielschichtige elektronische Tracks live auf der Bühne, die Junge Norddeutsche Philharmonie steuert ein „Quantified Concert“ bei, das das Spannungsverhältnis zwischen Klassik und Digitalisierung hinterfragen möchte. "Lineup" beschreibt dieses Musikprogramm nur unzureichend, Mitveranstalterin Luna Ali spricht lieber von "diversen Positionen des Pop".

