Elphi: Thom Yorke spielt mit Geschwistern Labèque

"Radiohead-Frontmann Thom Yorke feiert sein Klassik-Debüt" titelten unzählige Musikblogs in den vergangenen Tagen, nachdem die Geschwister Katia und Marielle Labèque das neue Stück des britischen Kult-Musikers in der Philharmonie de Paris uraufführten. Am Mittwochabend gab es die deutsche Erstaufführung von "Don't Fear The Light" in der Elbphilharmonie. Mit dabei Thom Yorke, der Gitarrist der Band "The National", Bryce Dessner und der französische Gitarrist David Chalmin. Ein Abend der kreativen musikalischen Vernetzung.

Als Kopf der Band Radiohead war Thom Yorke schon immer ein "Anti-Rockstar". Er hasst den Krach auf der Bühne, das Leben auf Tour macht ihn krank, die Rolle des Frontmans verkörpert er durch anmutige Zerbrechlichkeit. Sein Falsettgesang, so fragil wie intensiv, ist unverwechselbar. York und seine Band Radiohead dehnten die Grenzen dessen, was man noch Rock nennt, immer weiter aus. Und doch hat sich Yorke lange bitten lassen, ein Stück für das Klavierduo Katia und Marielle Labèque zu schreiben. "Die Schwestern waren sehr hartnäckig", sagt er im Interview. Über anderhalb Jahre seien sie an ihm dran geblieben: "Komponiere für uns, Du wirst es lieben!"

Katia Labèque liebt E-Gitarren

Die Dramaturgie des Konzerts in der Elbphilharmonie hatte etwas von "Warten auf Thom Yorke". Den ersten Teil des Abends widmeten die Schwestern ganz ihrer musikalischen Passion der vergangenen Jahre: der amerikanischen Minimal Music, wie jüngere KomponistInnen sie interpretieren. Dabei entschieden sie sich für die ziemlich einzigartige Besetzung eines Klavierduos mit zwei elektrischen Gitarren. "Katia liebt einfach die E-Gitarre", erzählt David Chalmin, mit dem die Labèques seit Jahren eng zusammenarbeiten. "Sie träumt davon, selber dieses Instrument zu spielen und tut alles, um von Gitarren umgeben zu sein."

Minimal Music in der Elbphilharmonie

Auch wenn Katia und Marielle in ihren Glitzerkostümen von Rockgitarren eingerahmt ein ungewöhnliches Bild abgeben, das Konzept stimmt: Klavierflirren schwebt durch die Elbphilharmonie, Bryce Dessner und David Chalmin legen zackige Sounds in die Freiräume. So präzise und klangsinnlich können nur wenige Musiker die Werke von Caroline Shaw, David Lang oder die minimalistische Rockmusik von Bryce Dessner auf die Bühne bringen. Die Resonanz des Raumes ist bei verstärkten Konzerten oft ungnädig - zu dieser Musik passt sie. Um wirklich im meditativen Puls der Repetitionen zu versinken, ist das Programm allerdings etwas zu kurzatmig. Und viele im Publikum fragen sich immer noch: "Wann kommt eigentlich Thom Yorke?".

"Don't Fear The Light" - Porträt der Geschwister Labèque

Der Radiohead-Sänger erscheint auch nach der Pause zunächst nicht. In "Don't Fear The Light" hat er sich selbst keine Rolle zugewiesen, sondern eine instrumentale Suite ganz auf die Labèques und Gitarristen zugeschnitten. Thom Yorke schreibt und denkt nicht in Notenschrift. Er montierte die Komposition wie gewohnt am Computer, David Chalmin schrieb den Notentext, die Labèques deuteten ihn aus. "Es war faszinierend, wenn Thom in Bildern über seine Musik in Bildern gesprochen hat. Von Wellen, Licht und Schatten", erzählt Katia Labèque, und vergleicht Thom Yorkes Arbeitsweise mit Musik der Renaissance.

Dieses kreative Komponieren als Gruppe ist in der klassischen Musik eher unüblich und fasziniert im Ergebnis: Yorkes Werk trägt immer seine Handschrift und passt doch genau zum Stil der Schwestern. Zwei silberne Klangströme mäandern, mal synchron, mal spiegeln sie sich, dann entfernen sie sich voneinander. Das Stück wirkt wie ein Porträt der Schwestern, die so gut eingespielt sind wie wohl kein anderes Klavierduo, und doch so unterschiedliche Persönlichkeiten haben.

Ein Rock- und Klassik-Gipfeltreffen

Erst zu "Gawpers", dem letzten Titel auf dem Programm, betritt endlich Thom Yorke die Bühne. Er legt in das Flirren und Flimmern von Klavier und Gitarren seinen eigentümlichen Gesang und entfaltet die Aura eines kleinen Mannes, der genau weiß, wie man ein Stadion durch Stille erobert. Die Grandezza und Gestaltungsfähigkeit der Klavier-Schwestern, die Präzision der E-Gitarren, die Stimme und Aura eines Rockstars kommen zusammen. Ein eindrückliches musikalisches Netzwerk entsteht. Merkwürdig nur, dass das Konzert an diesem Punkt recht abrupt zu Ende ging. Eigentlich war man mit dem ungleichen Ensemble gerade erst richtig warm geworden.

