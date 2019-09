Sendedatum: 20.09.2019 20:30 Uhr

Anna Ternheim heute ab 20.30 Uhr Live

“Am Tag meiner Geburt im Jahr 1978 gab es einen totalen Stromausfall, ich kam um drei Uhr in der Früh beim Schein von Taschenlampen zur Welt. Deshalb schreibe ich nächtliche Musik ... das war schon immer so und wird wohl auch ewig so bleiben.”

So beschreibt die Schwedin Anna Ternheim eine wichtige Wurzel ihrer Musik. Ein weiteres Element, das die Singer-Songwriterin einzigartig macht, ist sicher ihre klare, kühl nordische Stimme, die einem so nahe kommt. Meist melancholisch schreibt Anna Ternheim, aber nie trüb und depressiv. Ihre Stimmungen sind immer dunkelgolden und tröstlich. Für ihr neues Album “A Space For Lost Time“ war sie längere Zeit an der amerikanischen Westküste unterwegs. Sie habe Sonne einfangen wollen, sagt Anna Ternheim, und suchte in Los Angeles nach Ideen und Stimmungen für dieses neue Kapitel in ihrer Musik.

Anna Ternheim ab 20.30 Uhr live aus der Elbphilharmonie Gemeinsam mit dem Hamburger Kaiserquartett präsentiert Anna Ternheim ihre neuen Songs im Großen Saal der Elbphilharmonie.

Premiere mit Hamburger Streichern beim Reeperbahn Festival

Für ihr Konzert in der Elbphilharmonie beim Reeperbahn Festival hat sie sich mit dem Hamburger Kaiser Quartett zusammengetan, das Ensemble, das seit Jahren auch für den Pianisten Chilly Gonzales die Streicherparts übernimmt. Neben den Songs vom Album gibt es auch Uraufführungen, die Anna für dieses Konzert geschrieben hat.

