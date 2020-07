Mein Traum nach Corona ...

Barbara Vinken

Barbara Vinken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin, lehrt an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und denkt in diesem Corona-Sommer über das nach, was wir anziehen, wenn wir uns in den öffentlichen Raum begeben, was uns schützt und unvermeidbar geworden ist: die Maske.