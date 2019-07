Stand: 09.07.2019 18:27 Uhr

"Ich bin der Vogel und nicht der Ornithologe"

Der Georg-Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung für deutschsprachige Autorinnen und Autoren. Entsprechend gespannt wurde darauf gewartet, für wen sich die deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt in diesem Jahr entschieden hat: Es ist der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss.

Der Deutschen Pesseagentur haben Sie schon gesagt: Den Büchner-Preis zuerkannt zu bekommen, sei "der Engelskuss, der einen da trifft". Wie meinen Sie das?

Lukas Bärfuss: Ich habe mich über jeden Preis gefreut, den ich erhalten habe, ausnahmslos. Jeder Künstler braucht Anerkennung - gesellschaftliche, öffentliche und private. Der Büchner-Preis steht für sich alleine. In dieser Reihe der Büchner-Preisträger zu stehen, ist eine unglaubliche Ehre und eine ganz unanständige Freude. Das bedeutet so viel, dass ich das noch gar nicht abschätzen kann. Das ist nicht etwas, was innerhalb des Erreichbaren liegt. Das geschieht - oder geschieht eben nicht. Und jetzt ist es geschehen und das ist ganz unglaublich.

In der Jurybegründung heißt es: "Mit hoher Stilsicherheit und formalem Variationsreichtum erkunden seine Dramen und Romane stets neu und anders existentielle Grundsituationen des modernen Lebens." - Stets neu und anders. Weil die Form bei Ihnen der Funktion folgt?

Bärfuss: Ich versuche einem Schwung zu folgen, einer Energie. Ich versuche, irgendeinen Ausdruck zu finden für die Dinge, die mich bewegen, und aus dieser Bewegung heraus zu schreiben. Ich schreibe sehr viel aus dem Bauch heraus. Es gibt auch eine Sache, die ich ganz unerträglich finde: Die Vorstellung, dass ich mich wiederhole. Wenn ich das Gefühl habe, ich würde etwas machen, was ich schon gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, ich würde betrügen - ich würde mich betrügen. Weil Schreiben bedeutet zuerst, eine Erfahrung zu machen. Und diese Erfahrung sollte neu und erstmalig sein, sonst scheint es mir ganz zwecklos.

Das gilt ja einerseits bei Ihnen für die Themen, andererseits aber auch für die Gattung: Sie schreiben sowohl Romane als auch Dramen oder Essays. Wann entscheiden Sie sich für was?

Bärfuss: Nie, ich entscheide mich nicht, zum Glück. Diese Entscheidung wird mir abgenommen. Ich weiß nicht genau, wodurch, aber der Stoff, oder vielmehr der Atem und die Stimme, mit denen ich etwas erzählen will, entstehen mit der Auseinandersetzung mit dem Stoff. Ich komme nie an die Kreuzung mit dem Wegweiser: Drama oder Prosa oder Essay. So ist es nicht.

Schaut man sich Ihr Oeuvre an, da ist irgendwie so wenig, das verbindet, es sei denn, man stülpt darüber "existentielle Grundsituationen des modernen Lebens". Würden Sie sich darin wiedererkennen?

Bärfuss: Ja, das ist sicher so. Aber ich muss auch sagen, dass ich doch der Vogel bin und nicht der Ornithologe. Das heißt, in der Selbstanalyse meines Werks bin ich, glaube ich, nicht so stark. Vielleicht gibt es schon etwas Verbindendes: Ich setze mich mit Sachverhalten auseinander, die sich nicht verändern. Das, was mich auch an der Literatur interessiert, ist die Reflexion mit diesen existentiellen Fragen, die mich selber beschäftigen. Was mache ich mit meinem Leben im Angesicht der eigenen Vergänglichkeit? Was stellt das für eine Forderung an mich und an mein Handeln? Was ist tatsächlich Wesentlich? Und was ist man zu opfern bereit? Ich sehe eigentlich nichts, was mich tiefer beschäftigt als diese Fragen. Alles andere ist doch einfach klein dagegen und Schreiben ist immer so eine intensive Sache und eine so mühselige und freudvolle. Ich finde, dass es eigentlich nur zwei Dinge gibt, die es lohnt, sich damit zu beschäftigen: Nämlich das, wovor ich mich fürchte, und das, was mir die größte Lust bereitet.

Sie erhalten den Büchner-Preis am 2. November auf der Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Traditionell nimmt der Preisträger in seiner Dankesrede Bezug auf den Namensgeber des Preises, auf Georg Büchner. Was verbindet Sie - oder vielleicht auch, was trennt Sie - von Georg Büchner?

Bärfuss: Daran denke ich natürlich jetzt schon, seit ich weiß, dass ich da bekränzt werde. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Zum Beispiel die Büchner-Preis-Rede von Heiner Müller, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe und wie wichtig das ist. Und jetzt diesen eminenten Verlautbarungen meine eigene, bescheidene hinzuzufügen, das wird mich doch noch einige Stunden, Nächte und Tage kosten.

