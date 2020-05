Stand: 30.04.2020 17:16 Uhr

Die Schokoladenseite des friedlichen Zusammenlebens von Igal Avidan

"Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli", schrieb der amerikanischer Schriftsteller Richard Paul Evans. Die "Iftarlade" ist aber nicht nur eine Tafel deutscher Schokolade - Vollmilch oder Edelbitter. Sie verbindet auch die Traditionen der muslimischen und der jüdischen Lebensmittelkultur. Iftar ist arabisch für "Fastenbrechen", ist das Mahl am Abend, das Muslime während des Fastenmonats Ramadan jeden Abend einnehmen. Es ist Muslimen untersagt, vor dem Sonnenuntergang zu essen und zu trinken. Nadia Doukali, die Erfinderin der "Iftarlade", versucht durch verschiedene Produkte, zum friedlichen Miteinander in Deutschland beizutragen.

Die 49-Jährige muslimische Kinderbuchautorin und Unternehmerin Nadia Doukali wuchs als Kind in Marokko auf und in guter Nachbarschaft zu Juden, wo die Familie auch nach dem Umzug nach Deutschland Ferien machte. Bereits in ihrem Kinderhörspiel "Muhammad: Prophet des Friedens" vermittelte Doukali die Botschaft der Völkerverständigung. In einer Szene wird der Alltag in der multikulturellen Stadt Mekka geschildert. Mekka wurde damals vom arabischen Stamm der Quraisch beherrscht, dem auch der spätere Prophet Mohammed angehörte.

"Die Christen und Juden, die es auch heute noch gibt, hatten ihre eigenen Stätten, in die sie sich zurückzogen. Sie glaubten an einen einzigen Gott und an seine Propheten, beteten und befolgten die Regeln, die sie in ihren Büchern auferlegt bekamen. Ein jeder lebte neben dem anderen und doch waren da unsichtbare Grenzen, die sie voneinander trennten. Muhammad fand diese Trennung unerträglich und er bemühte sich, jeden Menschen gleich zu behandeln, auch wenn sie sich von ihm distanzierten." Hörspiel-Zitat

Kulturen zusammenbringen durch Schokolade

Auch Nadia Doukali überlegte sich, wie sie die Trennung überwinden kann. "Ich dachte, es wäre schön, wenn wir ein Produkt hätten, was Juden und Muslime zusammenbringt, so wie ich es aus Marokko kenne." So entstand die "Iftarlade", eine Schokolade, die sowohl den muslimischen als auch den jüdischen Speisevorschriften entsprechen sollte.

"Beim Koscher-Zertifikat gibt es ein paar Regeln, dann kommt der Rabbiner und segnet das ab", erklärt Doukali. "Aber beim Halal war das noch eine Nummer härter, weil die haben zum Beispiel Schiiten, da ist es verpönt Schellack oder Karmin zu benutzen als Farbstoff und als Bindemittel. weil Karmin, es ist eine Blattlaus, eine rote, und die wird platt gedrückt, damit der Farbstoff rauskommt. Und das ist für sie ein Lebewesen."

Nicht jedoch für Sunniten - wie für den türkischstämmigen Dervis Hizarci. Der gläubige Muslim ist Antidiskriminierungsbeauftragter für die Berliner Schulen. "Ich engagiere mich seit vielen Jahren im jüdisch-muslimischen Dialog", sagt Hizarci, "und als ich diese Schokolade gesehen habe, dachte ich mir: "Wow, das, was ich mit Begegnungsformaten und mit Workshops ersuche, schafft diese Frau mit Schokolade."

Mehr Wissen durch den Ramadan-Kalender

Mit ihren Produkten will Nadia Doukali aber nicht nur den Dialog versüßen, sondern auch Wissen über den Islam vermitteln an diejenigen, die den Koran nicht lesen. Dafür hat sie einen Ramadan-Kalender für den muslimischen Fastenmonat entwickelt. Hinter jedem Türchen findet sich nicht nur eine Dattel, die mit ihrer Schokolade umhüllt ist, sondern auch ein arabisches Wort. Zum Beispiel "Tahara", das "Reinheit" bedeutet, übrigens auch auf Hebräisch. Im ergänzenden E-Book erfährt man: "Wenn wir mit Schmutz beworfen werden, ziehen wir los und entfernen den Dreck mit Wasser und Seife. Wenn wir mit schmutzigen Worten beworfen werden, reinigen wir unsere verletzte Seele oder werfen wir mit gleichen Mitteln um uns?"

Für Nadia Doukali ist es selbstverständlich, im E-Book zum Ramadan-Kalender auch christliche und jüdische Sprüche und Weisheiten zu zitieren. Der Kalender vermittelt aber nicht nur Wissen, er stärkt auch die Akzeptanz für Muslime in Deutschland - und das Gefühl der Zugehörigkeit, erzählt Dervis Hizarci: "Ich war in einem großen deutschen Supermarkt und habe diesen Kalender gesehen und war so glücklich. Ich hatte Gänsehaut, weil ich dachte, dass Muslime jetzt in diesem Land angekommen sind. Es gibt nicht nur Osterhasen und Adventskalender, sondern jetzt haben wir auch Ramadan-Kalender."

Durch die Corona-Pandemie musste Nadia Doukali auf Homeoffice umstellen. Aber so konnte sie ihren schnelllebigen Alltag sehr entschleunigen und sich auf diese Weise zum ersten Mal auf den Ramadan spirituell und mental gut einstellen.

