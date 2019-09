In seinem neuen Film "Leid und Herrlichkeit" blickt Spaniens berühmtester Regisseur der Gegenwart auf seine eigene Biografie als Künstler zurück. Der Nonkonformist aus der spanischen Provinz La Mancha hat in den 40 Jahren seines Schaffens ein unverwechselbares filmisches Universum kreiert. Immer sind Almodóvars Filme opulent, experimentierfreudig und voller Erotik, voller tragikomischer Schicksale von vermeintlichen Außenseitern, Junkies, Nonnen, Huren und Transvestiten. Sein Werk umfasst viele preisgekrönte Filme: "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs", "Sprich mit ihr" oder "Volver - Zurückkehren".

Dieses Feature finden Sie in der ARD Audiothek.

Feature von: Daniel Guthmann und Joachim Palutzki

Mit: Sebastian Blomberg, Anjorka Strechel

Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Elke Steinort

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: NDR/DLF/ORF 2019, Ursendung