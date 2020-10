Neue Bücher im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse Stand: 15.10.2020 17:30 Uhr Jetzt kommt Leben in die Frankfurter Buchmesse! Zwei junge Autorinnen stellen auf der ARD Bühne ihre aufregenden Romandebüts vor.

In Laura Lichtblaus "Schwarzpulver" hat ein autoritäres Regime die Macht an sich gerissen; drei Taumelnde schwanken zwischen Anpassung und Widerstand. Lichtblau, 1985 in München geboren, findet für ihr Irren durch Berlin eine betörende Sprache.

Und Katharina Köller, 1984 im österreichischen Eisenstadt geboren und bislang vor allem als Theatermacherin hervorgetreten, erzählt in "Was ich im Wasser sah" bildhaft und phantasievoll von einer mysteriösen Inselwelt im Wandel - und von einer jungen Frau, die eine schlimme Krankheit überstanden hat und sich nun von einem Oktopus vor den Anfechtungen des Lebens schützen lässt.

Hier geht es zum Livestream Der Livestream von der Frankfurter Buchmesse Die Veranstaltungen von der ARD-Buchmessenbühne gibt es täglich online im Livestream des Hessischen Rundfunks. extern

Mit Laura Lichtblau ("Schwarzpulver") und Katharina Köller ("Was ich im Wasser sah")

Moderation: Alexander Solloch

Weitere Informationen BücherLeben extra: Gespenster unserer Zeit Ulrich Kühn im Gespräch mit Verena Keßler und Ijoma Mangold auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | BücherLeben | 16.10.2020 | 10:00 Uhr