Sophie Rois liest Alina Bronsky

Am Morgen vorgelesen: "Der Zopf meiner Großmutter"

Alina Bronsky wurde 1978 in der Stadt geboren, die damals Swerdlowsk hieß und heute Jekaterinburg heißt. Seit ihrem zwölften Lebensjahr ist sie in Deutschland zu Hause, und sie schreibt seit 2008 Romane und Erzählungen. Und die handeln von Menschen, die wie ihre Familie russischer Herkunft sind. "Baba Dunjas letzte Liebe" handelte von einer alten Frau, die ins Sperrgebiet um Tschernobyl zurückkehrte. Der neue Roman spielt im Flüchtlingsheim. Eine Familie muss sich mit den neuen Gegebenheiten arrangieren und in einer Welt Fuß fassen, die von fragwürdigen Gesetzmäßigkeiten regiert wird.

Alina Bronsky - ihre wichtigsten Veröffentlichungen















Zu hören sind die Lesungen vom 20. bis zum 31. Mai, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen stehen nach der Ausstrahlung für 24 Stunden - von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages - zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht: Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 20. Mai 2019 8:30 Uhr 2/9 21. Mai 2019 8:30 Uhr 3/9 22. Mai 2019 8:30 Uhr 4/9 23. Mai 2019 8:30 Uhr 5/9 24. Mai 2019 8:30 Uhr 6/9 27. Mai 2019 8:30 Uhr 7/9 28. Mai 2019 8:30 Uhr 8/9 29. Mai 2019 8:30 Uhr 9/9 31. Mai 2019 8:30 Uhr

